З пам'ятки архітектури на Межигірській власники прибрали засклений балкон

У Києві на вулиці Межигірській, 19 власники самостійно демонтували балкон на будинку Христини Казарновської, який є пам'яткою архітектури. Таке сталося вперше в історії міста.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Головна будівля двоповерхова, має 7 вікон, а на фасаді будівлі розташований один балкон на другому поверсі. Тривалий час він був засклений, що спотворювало візуальне сприйняття памʼятки та псувало фасад будівлі

Будівля була зведена близько 1880 року відомим київським архітектором Карлом Шиманом.

Фото: Дмитро Перов