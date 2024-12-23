"Еталон" представив свій перший електробус: які характеристики він має

Компанія "Еталон" презентувала свій перший електробус на базі частково низькопідлогового автобусу середнього класу А08611 "Мальва-Електро", яка виготовлена Чернігівським автозаводом.

Про це пише "Пасажирський транспорт".

Дана модель вже пройшла випробування та готується до сертифікації. Автобус має довжину 9,5 м та масу 12,5 тонни. У його основі лежить дизельна модель "Мальва" А08621, яка вже надійшла в серійне виробництво на Чернігівському автобусному заводі.

Електробус оснащений електромотором ДТА-140-4У1 потужністю 140 кВт та має запас ходу становить 200 км. Також він має літій-іонну батарею ємністю 185 кВт∙год, яку встановили на даху. Її постачає молдовська компанія Inform Business.

Салон електробуса розрахований на перевезення 53 пасажирів, із них 24 сидячих місць. Він також має частково низьку підлогу та пристосований для перевезення осіб із інвалідністю. Більша частина сидячих місць розташована у "високій" частині салону.

Кабіна водія має кондиціонер, опціонально можливе встановлення у салон. Є автономний рідинний обігрівач, який працює від окремого дизельного мотора стандарту "Євро 6", що збільшує пробіг без підзарядки.

Ця модель буде втричі дорожча за дизельну "Мальву", яка коштує 100–110 тис. доларів.

Фото: Пасажирський транспорт