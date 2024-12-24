Із детекторами руху та світлофорами з тактильними кнопками: на Солом'янці облаштували безбар'єрний перехід
На наземному пішохідному переході на перехресті проспекту Повітряних Сил і вулиці Стадіонної, що на Солом'янці облаштували безбар’єрний світлофорний об’єкт.
Про це пише "Наш Київ".
Там встановили 6 транспортних світлофорів: 4 — на проспекті Повітряних Сил і 2 — на вулиці Стадіонній та 8 пішохідних. Також на локації встановили 4 детектори руху автотранспорту.
Ще на пішохідному переході обладнали тактильні кнопки виклику зеленого світла з подовженою дією. Також понизили бордюри для комфорту маломобільних груп населення. Роботи на об’єкті розпочали у травні 2024 року.
Фото: "Наш Київ"
Опубліковано: 24 грудня 2024