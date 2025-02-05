Де покататися на лижах і санках у Києві: 10 локацій

Сніг у Києві – доволі рідкісне явище останнім часом. Тож якщо ви чекали, коли зможете покататися на лижах, сноуборді чи санчатах, цей день настав. Так, Київ важко порівняти з Буковелем, втім, у столиці та навколо є кілька сучасних гірськолижних комплексів. А також чимало "диких" трас у парках і скверах, де і дорослі, і діти зможуть знайти місце для катання на лижах до душі.

У нашій добірці ви дізнаєтеся локації та ціни, щоб визначити, де покататися на санчатах, знайти мальовничі гірки чи випробувати лижні траси. А також — куди звертатися, щоб орендувати спорядження.

“Протасів Яр”

Гірськолижний спорткомплекс “Протасів Яр” — перший гірськолижний комплекс Києва, який функціонує з 1998 року. Цього сезону він відкрив свої схили для всіх любителів зимових видів спорту 15 грудня. Комплекс працюватиме щодня з 10:00 до 21:00.

Протасів пропонує чотири траси різної складності від 150 до 500 метрів завдовжки. Два бугельних витяги забезпечують комфортний підйом на схили. Для новачків облаштували окремий малий схил, де можна освоїти основи катання.

На території працює школа Protasiv School, яка пропонує заняття з гірськолижного катання та сноубордингу під керівництвом досвідчених інструкторів. Також доступна оренда спорядження:

сноуборди (80–167 см);

лижі (70–170 см);

черевики (15–34 розмір);

захисні шоломи, маски та рукавиці.

Для оренди необхідно надати паспорт або документ у додатку “Дія”, підписати договір оренди, залишити заставу та оплатити послуги.

Для автомобілістів на локації облаштували парковку. Після активного відпочинку відвідувачі можуть зігрітися в ресторані ДоSki або відвідати оновлений фудкорт, де пропонують різноманітні напої та перекуси.

Ціни на катання: вартість одного підйому: 40 грн у будні, 50 грн у вихідні та свята. Часове катання (4 години): 200 грн. Абонемент на 2 години: 400 грн у будні, 500 грн у вихідні. Разовий пропуск (Skipass): 20 грн

Адреса: вул. Протасів Яр, 23А

Графік роботи: щодня з 10:00 до 21:00

Гірськолижний спорткомплекс Golosiyv Ski Park

Гірськолижний спорткомплекс Golosiyv Ski Park відкрив сезон 2024/2025 14 грудня. Комплекс працюватиме щодня.

Саме тут розташований найдовший спуск у Голосієві завдовжки 500 метрів. Він підходить як для досвідчених спортсменів, так і для початківців. Також у Golosiyv Ski Park працює школа, яка пропонує індивідуальні уроки з катання на лижах та сноуборді для дітей від трьох років.

На території доступна оренда спорядження, зокрема лиж, палиць, черевиків, кріплень, сноубордів з повним комплектом екіпірування, а також захисних шоломів, рукавиць та масок.

Для оренди необхідно надати паспорт або посвідчення водія, залишити заставу та оплатити послуги.

Для автомобілістів облаштували паркінг на 150 місць. Після катання можна зігрітися та відпочити в затишній зоні відпочинку.

Ціни на катання: один підйом: 40 грн у будні, 50 грн у вихідні та свята. Катання (4 години): 100 грн. Абонемент на 2 години: 550 грн у вихідні та свята. Прокат спорядження (дорослі): від 550 грн за 4 години. Прокат спорядження (діти до 16 років): від 400 грн за 4 години.

Адреса: вул. Горіхуватський шлях, 8

Графік роботи: понеділок: 14:00 — 21:00: вівторок — неділя: 10:00 — 21:00

Де кататися на лижах, сноубордах та санчатах у Києві: неофіційні локації

Якщо ви шукаєте неофіційні безкоштовні місця для активного зимового відпочинку в столиці, ось ще кілька цікавих варіантів:

Лиса гора

Ця локація підійде для тих, хто хоче покататися на санчатах, лижах і сноуборді на “дикій” трасі завдовжки 160 метрів. На горі є безліч різних спусків – від крутих та широких, до плавних і вузьких.

Аби дістатися до локації, необхідно пройти від станції метро “Видубичі” приблизно 30 хвилин.

Гідропарк

Гірок тут майже немає. Натомість є лижні траси та мальовничий краєвид на правий берег Дніпра.

Адреса: Броварський проспект

Голосіївський парк ім. Максима Рильського

Парк імені Максима Рильського вирізняється кількома крутими гірками для катання на санках та кілометровими лижними трасами з пагорбами.

Адреса: вул. Горіхуватський шлях, 6А

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка

Тут немає крутих схилів, але є можливість для катання на лижах чи спокійних прогулянок.

Адреса: вул. Тимірязєвська, 1

Музей історії України в Другій світовій війні

На території музею є невеликі схили, які підходять для початківців. Це також гарне місце для бігових лиж та піших прогулянок.

Адреса: вул. Лаврська, 27

Парк Нивки

У цьому парку розташована значна кількість крутих, широких та довгих спусків для катання на санках або лижах.

Адреса: Берестейський проспект, 82Б

Батиєва гора

Місцеві жителі створили тут чудові гірки, які підходять як для дітей, так і для дорослих. Пологі спуски розташовані в центрі парку, а крутіші гірки — поблизу перехрестя вулиць Механізаторів і Кудряшова.

Подільський узвіз

На початку узвозу розташовано кілька відмінних гірок, які давно полюбилися кільком поколінням киян. Тут є як круті, так і пологі спуски, а також можливість випробувати свої сили на лижах.

Парк “Березовий гай”

На Пріорці траси починаються біля хати Шевченка. Тут є кілька трас, які порадують і маленьких любителів катання на санках, і дорослих, які бажають випробувати лижі чи сноуборд.

Адреса: вул. Вишгородська

Де орендувати спорядження для зимових розваг у Києві

Якщо ви шукаєте, де орендувати спорядження для катання на лижах, сноуборді чи санчатах, у Києві є декілька точок прокату:

Velokratia

Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 7

Svoboda

Адреса: вул. Протасів Яр, 48

Veliki.ua

Адреси: вул. Княжий Затон, 11; пл. Перемоги, 89А; просп. Академіка Глушкова, 1

Тут пропонують великий вибір лиж, сноубордів, черевиків, палиць, шоломів і аксесуарів.