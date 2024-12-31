McDonald's відкрив новий заклад біля метро “Бориспільська”

McDonald's відкрив новий ресторан у Києві на перетині проспекту Миколи Бажана та Харківського шосе, біля станції метро “Бориспільська”.

Це 109-й заклад мережі, який працює в Україні, і 124-й загалом (включно з тимчасово зачиненими через безпекові причини).

Новий ресторан збудували у партнерстві з АЗК Grand Petrol. Заклад розташований за адресою проспект Миколи Бажана 19-Б.

Площа ресторану становить 465 м². Він має 116 посадкових місця у залі та 68 на терасі. Також у закладі буде спеціальне місце для людей на кріслах колісних. А для велосипедистів поруч із літньою терасою облаштували парковку.

Для автомобілістів з 5:00 до 23:00 працюватимуть дві лінії "МакДрайву" з окремими паркомісцями. Для безперебійної роботи в закладі встановили генератор.

Фото: McDonald's