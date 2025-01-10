Мобільну школу керування дронами відкрили на базі старого автобусу МАЗ: дивіться, який вигляд вона має

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Валерія Гуржий
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У рамках міської програми "Захисник Києва" КП "Автотранспортне підприємство міста Києва" вперше переобладнало і оновило старий автобус МАЗ на мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що унікальність автобуса поялгає в автономності роботи оснащення завдяки потужному генератору, що дозволяє навчальному центру функціонувати будь-де без наявності стаціонарної електромережі. Всередині створили комфортні умови: 9 робочих місць, диван, великий телевізор для демонстрації навчальних матеріалів, кавомашина та міні-кухня.

Проєкт реалізовували в кілька етапів, оскільки автобус був зовсім не новий. Спершу повністю замінили металеву конструкцію, оновили електросистему, а далі виконали дизайнерське оформлення. Художники розмалювали автобус, а меблі та брендовані матеріали виготовили на замовлення.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 10 січня 2025
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