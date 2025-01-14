Історичний палац виставили на продаж на ОЛХ

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Ірина Маймур
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Історичний палац Модеста Єзерського на Житомирщині виставили на продаж.

Відповідне оголошення з’явилося на OLX.

Окрім палацу, власник продає земельну ділянку площею 40 соток, озеро на 13,9 га, асфальтовану під’їзну дорогу та дамбу.

Палац складається з шести залів та підвалу ще на 3 зали з вікнами. Поруч розташований ще один будинок вільного призначення.

Маєток забезпечений основними комунікаціями, однак будівля потребує капітального ремонту. За словами власника, палац можна переобладнати під ресторан, санаторій чи пансіонат.

Оголошена ціна — 62 000 доларів США, однак власник готовий торгуватися.

Журналісти видання "Телеграф" зв’язалися з рієлторкою. Вона пояснила ціну тим, що до пропозиції входить 13 га водойми, дамба та дорога. Власник, який раніше планував реставрувати маєток, вирішив продати його через зміну планів.

Як зазначають в ГО "Україна Інкогніта", будівлю звели у 1892 році у стилі неоготики. Маєток колись був палацом, а за радянських часів слугував школою. Сьогодні він перебуває у стані напівруїни через багаторічне занедбання. У палаці збереглася частина автентичних елементів, зокрема кахляна піч. Нижню частину селяни розбили, добуваючи вогнетривку цеглу, а кахлі їх не цікавили.

До реєстру пам’яток України палац не включений.

Фото: “Україна Інкогніта”

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Опубліковано: 14 січня 2025
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