Активісти закликають Мінкульт зупинити продаж садиби Браницьких, де жила письменниця Марко Вовчок

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Наталія Габрух
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Активісти подали до Мінкульту звернення щодо зупинки продажу садиби Браницьких у с. Хохітва, Київської області, де жила українська письменниця Марко Вовчок.

Про це пише активіст Дмитро Перов.

Міністерство просять вжити термінових заходів щодо збереження садиби. Зокрема, призупинити продаж маєтку до визначення обовʼязку з відновлення та реставрації памʼятки її новим власником.

Нагадаємо, що історичну садибу Браницьких у селі Хохітва, де у 1887–1893 роках жила українська письменниця Марко Вовчок, виставили на продаж. Садиба є філіалом Музею історії Богуславщини та має статус пам'ятки, однак міська рада Богуслава вирішила виставити його на продаж без повідомлення керівництва музею. Оголошення про продаж з’явилося на платформі “Прозоро”. Початкова вартість будівлі становить понад 132 тисячі гривень.

В описі на сторінці аукціону не зазначають, що будівля є пам’яткою архітектури. Це означає, що покупець не зобов’язаний укладати охоронний договір чи проводити реставрацію споруди, яка вже перебуває в аварійному стані. За словами активістів, існує висока ймовірність, що новий власник може знести історичну садибу.

Фото: “Прозоро”, Цегла, Дмитро Перов

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Опубліковано: 12 січня 2025
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