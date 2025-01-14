“Чорноморка” планує встановити устричні автомати на АЗС, вокзалах і в бізнес-центрах
Мережа ресторанів “Чорноморка” відкриває новий формат сервісу – устричні автомати.
Перший автомат з’явиться у січні в ТРЦ Respublika Park, повідомила власниця мережі Ольга Копилова в інтерв’ю Forbes Україна.
За її словами, натхнення створити автомати з устрицями прийшло після побаченого акваріума з раками в Естонії.
“Я побачила акваріум із раками в Естонії і подумала: чому б не зробити автомат, але з устрицями, щоб не діставати їх звідти руками?”, – розповідає підприємиця.
Перший автомат за девʼять місяців розробило підприємство з виготовлення вендингових автоматів Avangard. Саме його встановлять в ТРЦ Respublika Park.
Як працюватиме автомат
Устричний автомат складається з акваріума із солоною водою, яка створює природні умови для зберігання устриць, сенсорного екрана для розрахунків й механізму для видачі. Поруч із автоматом буде консультант, який допоможе клієнтам відкрити устрицю та запропонує додаткові смаки, як-от лимон чи тартар.
Наразі автомат вміщує 240 устриць, але в майбутньому планують збільшити цю кількість до 500. Вартість однієї устриці становитиме 36 гривень.
Де з’являться автомати
Окрім торгових центрів, “Чорноморка” планує встановити автомати на АЗС, вокзалах, у бізнес-центрах та власних ресторанах. Також у майбутньому можливий формат оренди таких автоматів іншими закладами.
Ольга Копилова інвестувала у розробку автоматів, не розкриваючи точну суму вкладень. За підрахунками Forbes Ukraine, вартість виробництва 10 таких автоматів може сягати €100 000.
Фото: “Чорноморка”