“Чорноморка” планує встановити устричні автомати на АЗС, вокзалах і в бізнес-центрах

Мережа ресторанів “Чорноморка” відкриває новий формат сервісу – устричні автомати.

Перший автомат з’явиться у січні в ТРЦ Respublika Park, повідомила власниця мережі Ольга Копилова в інтерв’ю Forbes Україна.

За її словами, натхнення створити автомати з устрицями прийшло після побаченого акваріума з раками в Естонії.

“Я побачила акваріум із раками в Естонії і подумала: чому б не зробити автомат, але з устрицями, щоб не діставати їх звідти руками?”, – розповідає підприємиця.

Перший автомат за девʼять місяців розробило підприємство з виготовлення вендингових автоматів Avangard. Саме його встановлять в ТРЦ Respublika Park.

Як працюватиме автомат

Устричний автомат складається з акваріума із солоною водою, яка створює природні умови для зберігання устриць, сенсорного екрана для розрахунків й механізму для видачі. Поруч із автоматом буде консультант, який допоможе клієнтам відкрити устрицю та запропонує додаткові смаки, як-от лимон чи тартар.

Наразі автомат вміщує 240 устриць, але в майбутньому планують збільшити цю кількість до 500. Вартість однієї устриці становитиме 36 гривень.

Де з’являться автомати

Окрім торгових центрів, “Чорноморка” планує встановити автомати на АЗС, вокзалах, у бізнес-центрах та власних ресторанах. Також у майбутньому можливий формат оренди таких автоматів іншими закладами.

Ольга Копилова інвестувала у розробку автоматів, не розкриваючи точну суму вкладень. За підрахунками Forbes Ukraine, вартість виробництва 10 таких автоматів може сягати €100 000.

Фото: “Чорноморка”