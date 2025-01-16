Книгарня "Сенс" запустила флешмоб "Читай у метро": як до нього долучитися

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Валерія Гуржий
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Книгарня "Сенс" спільно з Київським метрополітеном запустили флешмоб "Читай у метро", який має спонукати людей замінити нескінченний скролінг соцмереж та новин у громадському транспорті на читання книг.

Про це пише "ТиКиїв".

Організатори кажуть, що ініціатива "Читай в метро" — це спосіб сказати: читання доступне всім і всюди, навіть у напруженому ритмі щоденного життя. А щоденні поїздки в громадському транспорті якраз можна проводити за книжкою, щоб відволіктися від буденних справ.

Засновник книгарень "Сенс" Олексій Ерінчак зауважив, що кількість пасажирів метро з гаджетами значно вища за кількість людей з книжкою. Саме тому з'явилася ідея мотивувати киян присвятити час поїздки читанню. Одна із місій "Сенсу" — популяризація читання, тому місія проєкту — зробити книгу щоденною звичкою.

На підтримку проєкту запустили відео із закликом: "Серед шуму екранів знайди тишу сторінок". Також організатори проводили відеоопитування людей в метро, а на станції "Хрещатик" встановили метролайти з українськими книгами.

Як долучитись до акції "Читай у метро":

  • надіслати відео своїм друзям або поширити у соцмережах;
  • розповісти у своїх соцмережах, які книги ви обираєте для читання в метро;
  • підтримати ініціативу добірками книг для читання в метро у блогах та медіа;
  • прихопити із собою дорогою на роботу, навчання чи у справах цікаву книжку та насолодитися нею у метро.

До проєкту також приєднались такі українські видавництва, як "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "ВСЛ", "Ранок", Ukrainer, "Урбіно", "Бородатий тамарин", Nebo BookLab Publishing, "Книголав", "Комора", MAL'OPUS, Markobook, "Твоя Підпільна Гуманітарка" та Stretovych.

Фото: книгарня "Сенс"

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Опубліковано: 16 січня 2025
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