Українська вчителька увійшла до списку найкращих вчителів світу у 2024 році

Вчителька івано-франківського ліцею №7 Леся Павлюк у 2024 році здобула звання найкращої викладачки України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Про це повідомили на сайті премії.

У Global Teacher Prize зазначили, що її інноваційні методи викладання зосереджені на розвитку креативності, емоційного добробуту та практичних навичок.

Леся Павлюк. Фото: globalteacherprize.org

У своїй практиці Леся Павлюк використовує вправи з освітньої кінезіології та мнемоніку для покращення когнітивного розвитку та пам’яті, що особливо корисно для дітей з особливими потребами. Її інклюзивний підхід у класі допоміг учням з інвалідністю безперешкодно інтегруватися в загальноосвітнє середовище, сприяючи формуванню емпатії та розуміння серед усіх учнів.

Окрім того, Леся Павлюк бере активну участь в освітній реформі в Україні, навчаючи вчителів інноваційним методикам. Вона є затребуваним доповідачем на конференціях, семінарах і вебінарах, де вона мотивує викладачів і ділиться передовим досвідом. Вчиелька також внесла свій внесок у видання навчальних посібників.