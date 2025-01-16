Українська гра увійшла до ТОП-20 за продажами в Європі у 2024 році

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Ірина Маймур
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Гра Metro Exodus від української студії 4A Games, випущена у лютому 2019 року, посіла 20 місце серед найпродаваніших відеоігор у Європі у 2024 році.

Про це повідомляє dev.ua.

Попри те, що з моменту релізу гри минуло майже 5 років, успіху вдалося досягти завдяки постійним знижкам.

Інша українська гра — S.T.A.L.K.E.R. 2 — хоч і продала майже 3 мільйони копій у 2024 році, не увійшла до ТОП-20 через пізній вихід.

За даними Video Games Chronicle із посиланням на GSD, у 2024 році в Європі продали 188,1 мільйона ігор для ПК і консолей.

  • 131,6 мільйона копій було реалізовано через цифрові платформи (зростання на 15%).
  • 56,5 мільйона ігор продали через фізичні магазини (падіння на 22%).

Найбільш продаваною грою року стала EA Sports FC 25, хоча її продажі були на 5% нижчими, ніж у попередника.

Фото: Metro Exodus

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Опубліковано: 16 січня 2025
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