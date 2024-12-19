Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 може отримати екранізацію на Netflix

GSC Game World веде перемовини з Netflix щодо екранізації S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про це повідомив співвласник GSC Game World Максим Кріппа, пише DTF Magazine із посиланням на Forbes Ukraine.

На питання чи має GSC Game World в планах продаж прав на екранізацію гри, щоб збільшити дохід від неї, Кріппа відповів, що "вже ведуться певні переговори з Netflix".

"Є дуже гарний приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака". Це національна гордість поляків — є книга, гра, серіал на Netflix. У S.T.A.L.K.E.R. 2 є така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене", — розповів Кріппа.

За перші 36 годин після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 продали понад мільйон копій. Гра вийшла 20 листопада о 18:00, її вартість у Steam варіюється від 1399 до 2549 грн залежно від версії.

"Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня. Ми розуміли: гра може містити дрібні, не критичні баги, але вона мала вийти 20 листопада без затримки, бо інакше наша команда остаточно б вигоріла. Нам вдалося головне: зробити класну гру, яка подобається людям. Баги можна пофіксити, невдалу гру і геймплей — ніколи", — додав Кріппа.

Загалом над грою працювали 470 людей: 200 з них — співробітники у різних країнах світу, ще 270 — в Україні. За словами Кріппи, коли він прийшов у GSC Game World у 2020, команда налічувала 65 людей.

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