Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 може отримати екранізацію на Netflix

147
Валерія Гуржий
share share

GSC Game World веде перемовини з Netflix щодо екранізації S.T.A.L.K.E.R. 2.

Про це повідомив співвласник GSC Game World Максим Кріппа, пише DTF Magazine із посиланням на Forbes Ukraine.

На питання чи має GSC Game World в планах продаж прав на екранізацію гри, щоб збільшити дохід від неї, Кріппа відповів, що "вже ведуться певні переговори з Netflix".

"Є дуже гарний приклад компанії CD Projekt Red у Польщі, яка випустила "Відьмака". Це національна гордість поляків — є книга, гра, серіал на Netflix. У S.T.A.L.K.E.R. 2 є така сама перспектива, тільки українська. Мені б хотілося, щоб ми отримали серіал на Netflix. Певні переговори наразі ведуться, але питання ще не вирішене", — розповів Кріппа.

За перші 36 годин після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 продали понад мільйон копій. Гра вийшла 20 листопада о 18:00, її вартість у Steam варіюється від 1399 до 2549 грн залежно від версії.

"Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня. Ми розуміли: гра може містити дрібні, не критичні баги, але вона мала вийти 20 листопада без затримки, бо інакше наша команда остаточно б вигоріла. Нам вдалося головне: зробити класну гру, яка подобається людям. Баги можна пофіксити, невдалу гру і геймплей — ніколи", — додав Кріппа.

Загалом над грою працювали 470 людей: 200 з них — співробітники у різних країнах світу, ще 270 — в Україні. За словами Кріппи, коли він прийшов у GSC Game World у 2020, команда налічувала 65 людей.

Дізнайтеся також про ігри, схожі за атмосферою та сеттінгом на S.T.A.L.K.E.R.2.

А ви вже грали у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 грудня 2024
share share
Надземний перехід на вокзалі Києва посадовець КМДА передав у приватну власність зі збитком у 63 млн грн Надземний перехід на вокзалі Києва посадовець КМДА передав у приватну власність зі збитком у 63 млн грн Театр на лівому березі стане доступнішим – там встановлять ліфт Театр на лівому березі стане доступнішим – там встановлять ліфт "Укрзалізниця" запустила на свята додатковий двоповерховий поїзд з Києва до Львова "Укрзалізниця" запустила на свята додатковий двоповерховий поїзд з Києва до Львова Озеро "Голубе" на Виноградарі розчистили зі збитками Озеро "Голубе" на Виноградарі розчистили зі збитками
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.