Оранжерея ВДНГ стала енергонезалежною: чому це важливо

В оранжереї ВДНГ встановили енергонезалежну системи опалення, яка важлива для збереження унікальної колекції рослин, в рамках благодійного проєкту.

Про це повідомили в компанія "Інтергал-Буд".

З кінця листопада 2024 року в оранжереї встановлено повітронагрівальний твердопаливний піролізний теплогенератор. Спалюючи дрова, котел нагріває повітря, яке потім розподіляється системою повітроводів. Двигун, що споживає до 1 кВт, дозволяє системі працювати від генератора, що забезпечує сталу температуру навіть під час відключень електроенергії.

За словами керівниці оранжереї Наталії Парцей, існуюча система опалення на базі теплового насосу, викликала перебої під час відключень електроенергії, що ставило під загрозу колекцію рослин.

Аби не ризикувати існуванням унікальної колекції рослин, спеціалісти ВДНГ вирішили встановити додаткову енергонезалежну твердопаливну систему опалення.

Фото: пресслужба ВДНГ