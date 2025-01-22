У Києві працює інклюзивна кавʼярня Tytanovi — її відкрив ветеран Федір Самборський

Ветеран російсько-української війни Федір Самборський відкрив інклюзивну кав’ярню Tytanovi у ТРЦ Respublika.

Про це пише “Столик біля вікна”.

Заклад виконує важливу соціальну місію — збирає кошти на протезування військових через благодійні заходи.

Після важкого поранення на Херсонщині, через яке Федір втратив ногу, пальці та зір, він почав реабілітацію у центрі Tytanovi. Там знайомство із засновником центру В’ячеславом Запорожцем переросло у співпрацю: за місяць вони разом запустили кав’ярню.

Заклад працює у форматі “острова” з невеликим меню. У ньому є:

кава з молоком та без;

десерти від професійної кондитерки;

авторські пряники “Титанчики”, що символізують життя після втрати кінцівок.

Кав’ярня регулярно організовує благодійні концерти та розіграші. У виступах вже взяли участь Kozak System, Kalush Orchestra, Арсен Мірзоян та інші артисти. На підтримку ініціативи також проводять розіграші цінних призів.

За перший місяць роботи заклад зібрав 14 мільйонів гривень на протезування військових.

Наразі Федір працює над запуском франшизи кав’ярні для ветеранів, розширенням меню та створенням мультимедійної платформи для людей з інвалідністю.

“Я хочу об’єднати всю інформацію для людей з інвалідністю: від соціальної підтримки до маркетплейсу з товарами”, — говорить він.

Фото: “Столик біля вікна”