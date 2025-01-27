Мистецький фестиваль Kyiv Art Session проходить у Британії на підтримку України

З 25 січня по 2 лютого у Лондоні, Кембриджі та Оксфорді проходить український мистецький фестиваль Kyiv Art Session за участю режисера та музиканта Сергія Фоменка.

Про це повідомили у Мінкульті.

Основна мета — збір коштів для відновлення тепла та функціональності в будинках, лікарнях та в інших критично важливих інфраструктурах, які були пошкоджені внаслідок російської агресії.

На фестивалі відбудеться відкриття ексклюзивної виставки мистецьких творів, концерт української музики та публічні дискусії. Також покажуть документальний фільм People of Steel. Сюжет розповідає про правдиві події, що відбувалися з лютого по травень 2022 року, під час битви за Маріуполь, в оточеному російськими військами місті.

Окрім цього, відвідувачі зможуть почути історію подальшої боротьби родин захисників Маріуполя та Азовсталі за звільнення з полону своїх рідних та близьких.

Кембридж:

25 січня 15:30 Cambridge University, Yusuf Hamied Theatre, Christ’s College, 46 King St., Cambridge CB1 1LN. Вхід вільний.

31 січня 18:00 Downing Church, 4 Downing Pl, Cambridge CB2 3EL. Вхід вільний.

Оксфорд:

30 січня 16:00 Oxford University, St. Antony’s College, Lecture Theatre, Investcorp Building, 62 Woodstock Rd., Oxford, OX2 6JF. Вхід вільний.

Лондон:

1 та 2 лютого Knotel at The Old Sessions House, 23 Clerkenwell Grn, London, EC1R ONA, United Kingdom.Кількість місць обмежена. Забронювати місце можна за посиланням. Детальніше дізнатися про захід можна за посиланням.

Фото: Мінкульт