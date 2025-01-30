Поблизу Віти-Поштової будують транспортний тунель: дивіться, як це відбувається

На Київщині на трасі М-05 Київ – Одеса будують нову транспортну розв’язку поблизу села Віта-Поштова. Йдеться про будівництво тунелю, який забезпечить безпечний і зручний розворот автотранспорту для мешканців прилеглих населених пунктів.

Про це повідомили у Службі відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Зазначається, що реалізація цього проєкту дозволить демонтувати світлофори та лівосторонні розвороти, що суттєво покращить безпеку руху та підвищить пропускну здатність траси міжнародного значення з інтенсивним рухом майже 49 тисяч авто на добу.

Будувати розв'язку розпочали ще до повномасштабного вторгнення в межах "Проєкту покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва", за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Роботи виконувала підрядна організація Evrascon, проте через порушення контракту після початку повномасштабної війни, контракт з нею було припинено.

Фото: Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області