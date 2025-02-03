Перша в Україні лінія з переробки текстильних відходів запрацювала в Ірпені

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Валерія Гуржий
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В Ірпені запрацювала перша в Україні лінія з переробки текстильних відходів із потужністю 2500 тонн відходів на рік.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Переробна лінія є новим проєктом Re:inventex. Наразі тут в експериментальному режимі переробляють відходи свого власного виробництва та ще кількох підприємств легкої промисловості.

По суті, йдеться про клаптики текстилю, які у величезних обсягах залишаються після виробництва одягу, постільної білизни та іншої продукції легпрому. Спеціальне обладнання, завезене з Іспанії та Італії, дозволяє "розволокнити" ці обрізки для подальшої переробку в пряжу та тканину.

Стартові інвестиції у цей проєкт склали близько 30 мільйонів гривень, частина з яких – державний грант 8 мільйонів для підприємств переробної промисловості.

Відомо, що джерелом до 10% всіх побутових відходів в Україні є продукція легкої промисловості. Кожен українець в середньому створює 15-20 кілограмів текстильних відходів щороку. Найчастіше їх просто вивозять на сміттєві полігони.

Фото: Дмитро Кисилевський

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Опубліковано: 03 лютого 2025
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