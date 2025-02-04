Облаштування сучасних великих зупинок завершують у Львові

У Львові на перехресті вулиці Чупринки-Бандери завершуються роботи з облаштування сучасних павільйонів очікування на транспортному хабі.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Роботи вже перебувають на фінальній стадії. Підрядна організація змонтувала всі металеві конструкції павільйонів зі сторони вулиць Чупринки та Бандери. Далі встановила дерев’яні лавки і завершила укладання плитки навколо обох павільйонів.

Зараз тривають роботи з монтажу скла у павільйонах. Дах у них уже накритий, і залишається ще змонтувати скло у бокових стінках павільйонів. Павільйон очікування зі сторони вулиці Чупринки в напрямку від центру буде мати близько 15 метрів у довжину, а павільйон зі сторони вулиці Бандери в напрямку центру – довжиною близько 25 метрів.

Також на перехресті вулиць Бандери та Чупринки в рамках реконструкції вулиці Бандери, облаштували комфортний громадський простір. Тут встановили вуличні меблі та питний фонтанчик, змонтовали стійки електросамокатів, висадили дерева.

Фото: Львівська міськрада