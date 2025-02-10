Британець вирушив велосипедом в Україну, аби зібрати кошти для UNITED24

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Валерія Гуржий
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Мандрівник із Великої Британії Сем Ллойд, який вже проїхав десятки країн велосипедом, у Гібралтарі почав свою подорож в Україну, аби зібрати кошти.

Про це повідомили у UNITED24.

Його мандрівка триватиме 10 місяців, під час якої він розповідатиме про повномасштабне вторгнення росії не лише зустрічним людям, а й даватиме інтерв’ю місцевим радіостанціям. Чоловік також закликає робити доданати. Для цього у нього є банер з QR-кодом, що веде на сайт UNITED24.

Фото: UNITED24

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Опубліковано: 10 лютого 2025
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