Британець вирушив велосипедом в Україну, аби зібрати кошти для UNITED24

Мандрівник із Великої Британії Сем Ллойд, який вже проїхав десятки країн велосипедом, у Гібралтарі почав свою подорож в Україну, аби зібрати кошти.

Про це повідомили у UNITED24.

Його мандрівка триватиме 10 місяців, під час якої він розповідатиме про повномасштабне вторгнення росії не лише зустрічним людям, а й даватиме інтерв’ю місцевим радіостанціям. Чоловік також закликає робити доданати. Для цього у нього є банер з QR-кодом, що веде на сайт UNITED24.

Фото: UNITED24