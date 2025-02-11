У Голосіївському парку відкрили нову трасу для катання на лижах
У Голосіївському парку біля озера Дідорівка відкрили новий схил для катання на лижах.
На новій локації на вас чекає:
- умови для початківців та дітей
- синій рівень складності – комфортний для навчання та катання
- неймовірний вид на озеро, який зробить кожен спуск ще приємнішим
- прокат спорядження та лижна школа
Опубліковано: 11 лютого 2025
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