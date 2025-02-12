У Києві відкриють артпростір Draft Gallery з виставками, лекціями і шоурумом

У Києві відкривають Draft Gallery – простір, де проходитимуть виставки, освітні події та вечірки.

Про це пише Суспільне Культура.

15 лютого простір розпочне роботу на території артпростору "Культмотив" за адресою Спаська, 36/31.

Співзасновниками галереї стали мисткиня Поліна Вербицька та колекціонер Тарас Поліщук. Ідея створення виникла після того, як дівчина проводила виставки у власній майстерні на вулиці Гончара, однак через велику кількість відвідувачів довелося шукати нову локацію.

Першою подією в галереї стане групова виставка "Несказане", у якій беруть участь сучасні українські художники Нікіта Цой, Поліна Кузнецова, Ольга Заремба, Оля Коваль, Олеся Саєнко, Ерік Петерссон, Ірина Власюк. Проєкт досліджує питання інтерпретації мистецтва та значення зображень.

За словами Поліни Вербицької, Draft Gallery буде не просто галереєю, а живим простором для зустрічей, мистецтва та взаємодії. Тут також працюватиме книжкова крамничка, шоурум з роботами українських митців та освітня програма.