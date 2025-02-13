Дивіться, який вигляд має відреставрована криниця Бернардинського монастиря у Львові
У Львові завершили реставрацію криниці Бернардинського монастиря, яка була збудована у 1748-1755 роках. А сам монастир є пам’яткою архітектури національного значення.
Про це пише Ne:Urban.
Там почистили камінь, замінили покриття купола, відреставрували та відновили позолоту скульптури святого Яна з Дуклі, відновили стінопис всередині купола. Також облаштували благоустрій довкола ротонди, зокрема зрізали два аварійні дерева, а натомість посадили нові.
Реставрувати ротонду розпочали у 2019 році. Однак невдовзі роботи були зупинені через пандемію COVID-19 та повномаштабну війну.
Фото: Ne:Urban
Опубліковано: 13 лютого 2025
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