Дивіться, який вигляд має відреставрована криниця Бернардинського монастиря у Львові

У Львові завершили реставрацію криниці Бернардинського монастиря, яка була збудована у 1748-1755 роках. А сам монастир є пам’яткою архітектури національного значення.

Про це пише Ne:Urban.

Там почистили камінь, замінили покриття купола, відреставрували та відновили позолоту скульптури святого Яна з Дуклі, відновили стінопис всередині купола. Також облаштували благоустрій довкола ротонди, зокрема зрізали два аварійні дерева, а натомість посадили нові.

Реставрувати ротонду розпочали у 2019 році. Однак невдовзі роботи були зупинені через пандемію COVID-19 та повномаштабну війну.

Фото: Ne:Urban