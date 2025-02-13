Дивіться, який вигляд має відреставрована криниця Бернардинського монастиря у Львові

106
Валерія Гуржий
share share

У Львові завершили реставрацію криниці Бернардинського монастиря, яка була збудована у 1748-1755 роках. А сам монастир є пам’яткою архітектури національного значення.

Про це пише Ne:Urban.

Там почистили камінь, замінили покриття купола, відреставрували та відновили позолоту скульптури святого Яна з Дуклі, відновили стінопис всередині купола. Також облаштували благоустрій довкола ротонди, зокрема зрізали два аварійні дерева, а натомість посадили нові.

Реставрувати ротонду розпочали у 2019 році. Однак невдовзі роботи були зупинені через пандемію COVID-19 та повномаштабну війну.

Фото: Ne:Urban

А вам сподобався результат?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 13 лютого 2025
share share
Вулицю Лаврську у Києві перейменують на честь Івана Мазепи, а ще з'явиться парк Параджанова Вулицю Лаврську у Києві перейменують на честь Івана Мазепи, а ще з'явиться парк Параджанова Ветерани з інвалідністю зможуть безкоштовно навчитися водити спеціалізовані автівки Ветерани з інвалідністю зможуть безкоштовно навчитися водити спеціалізовані автівки Кафе, крамниця й івент-майданчик: у Полтаві відкрили простір, що спрямовуватиме 80% прибутку на розвиток міста Кафе, крамниця й івент-майданчик: у Полтаві відкрили простір, що спрямовуватиме 80% прибутку на розвиток міста Кияни закликають зберегти історичну огорожу Байкового кладовища – петиція Кияни закликають зберегти історичну огорожу Байкового кладовища – петиція
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.