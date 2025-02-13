Кафе, крамниця й івент-майданчик: у Полтаві відкрили простір, що спрямовуватиме 80% прибутку на розвиток міста

У Полтаві на вул. Спаській, 10 запрацював "Містохаб" – інклюзивний простір, що поєднує крамницю місцевих виробників, кав’ярню і локацію для подій.

Про це пише Суспільне Полтава.

80% прибутку хабу спрямовуватимуть на реалізацію ідей полтавців щодо покращення міста.

Простір створили завдяки внескам 143 індивідуальних імпакт-інвесторів та 12 полтавських компаній. Кожен інвестор вклав від 1 000 до 5 000 доларів, що дозволило облаштувати заклад, закупити обладнання та відреставрувати будівлю, яка є архітектурною пам’яткою міста. Власним прикладом команда проєкту прагнула показати, як можна працювати з історичною спадщиною, не руйнуючи її.

У "Містохабі" працює крамниця "Місто-шоп", де продають унікальні сувеніри, що відображають дух Полтави, а також продукцію локальних виробників.

Також у просторі облаштували артзону з відтвореними картинами Марії Приймаченко та з інформаційними табличками. Експозицію планують оновлювати кожні 3-4 місяці.

Гроші на створення "Містохабу" почали збирати у 2021 році, однак через повномасштабне вторгнення процес призупинили. У 2023-му збір відновили, і менш ніж за рік вдалося зібрати 130 тисяч доларів, що дозволило завершити ремонтні роботи.

У вересні 2025 року команда проєкту оголосить перший розподіл прибутків і профінансує обрані містянами ініціативи. Ці кошти підуть на реалізацію суспільних, культурних, мистецьких та спортивних проєктів, які будуть корисні полтавцям.