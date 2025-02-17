Екстрені відключення світла ввели у Києві та інших регіонах
Вранці 17 лютого в Україні застосували екстрене відключення електроенергій, графіки наразі не діють у різних регіонах.
Відомо, що аварійні відключення діють у Києві та області. Також попередження про можливі відключення світла прийшло киянам у застосунку "Київ Цифровий". Також екстрені відключення є у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській та Черкаській областях.
В "Укренерго" повідомили, що відключення пов'язані з наслідками російських атак на енергооб’єкти. У першу чергу відключатимуть промислових споживачів та бізнес, а обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.
Опубліковано: 17 лютого 2025
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