Екстрені відключення світла ввели у Києві та інших регіонах

Вранці 17 лютого в Україні застосували екстрене відключення електроенергій, графіки наразі не діють у різних регіонах.

Відомо, що аварійні відключення діють у Києві та області. Також попередження про можливі відключення світла прийшло киянам у застосунку "Київ Цифровий". Також екстрені відключення є у Дніпропетровській, Сумській, Кіровоградській та Черкаській областях.

В "Укренерго" повідомили, що відключення пов'язані з наслідками російських атак на енергооб’єкти. У першу чергу відключатимуть промислових споживачів та бізнес, а обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.