“Укрзалізниця” оновила плацкартні вагони потяга “Київ — Рахів”: що змінилося
“Укрзалізниця” провела капітальний ремонт двох плацкартних вагонів поїзда №95/96 Київ — Рахів.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Оновлені вагони отримали сучасний інтер’єр, нове екстер’єрне лакове покриття та оновлені інформаційні табло. Також у них з’явилася система кондиціювання і вакуумні туалети.
Що ще змінилося:
- освітлення стало більш комфортним, з’явилося індивідуальне керування світлом;
- місця обладнали розетками, а також портами USB та Type-C для зарядки гаджетів;
- додано маркування шрифтом Брайля для зручності пасажирів із порушеннями зору.
До кінця лютого 2025 року перевізник планує завершити ремонт ще чотирьох плацкартних вагонів для цього маршруту.
Фото: УЗ
Опубліковано: 19 лютого 2025