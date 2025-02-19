“Укрзалізниця” оновила плацкартні вагони потяга “Київ — Рахів”: що змінилося

“Укрзалізниця” провела капітальний ремонт двох плацкартних вагонів поїзда №95/96 Київ — Рахів.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Оновлені вагони отримали сучасний інтер’єр, нове екстер’єрне лакове покриття та оновлені інформаційні табло. Також у них з’явилася система кондиціювання і вакуумні туалети.

Що ще змінилося:

освітлення стало більш комфортним, з’явилося індивідуальне керування світлом;

місця обладнали розетками, а також портами USB та Type-C для зарядки гаджетів;

додано маркування шрифтом Брайля для зручності пасажирів із порушеннями зору.

До кінця лютого 2025 року перевізник планує завершити ремонт ще чотирьох плацкартних вагонів для цього маршруту.

Фото: УЗ