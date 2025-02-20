Безкоштовну онлайн-бібліотеку для військових запустили в Україні: які матеріали там є

Мережа освітньо-культурних просторів "Гончаренко центр" створила безкоштовну онлайн-бібліотеку для військових, ветеранів і членів їхніх родин.

Про це пише "Читомо".

За його словами, керівника юридичного центру мережі Миколи Брюховецького, онлайн-бібліотеку створили у відповідь на численні запити щодо юридичних питань, матеріальної та психологічної підтримки від військових, ветеранів та їхніх родин.

Колекція матеріалів включає такі розділи:

Юридична допомога (права військовослужбовців, зразки рапортів, алгоритми дій у правових питаннях);

Психологічна підтримка (інформація про реабілітацію, поради щодо подолання стресу);

Адаптація до цивільного життя (покрокові інструкції, соціальні програми для ветеранів);

Стосунки в родині (поради щодо збереження та відновлення сімейних відносин після повернення з війни).

У бібліотеці зібрали корисні матеріали та ресурси — довідники, інструкції, зразки документів та юридичні пам’ятки. Переглянути її можна за посиланням.

Колекція матеріалів постійно поповнюють. Окрім бібліотеки, військові та їхні рідні можуть отримати безоплатні юридичні консультації через гарячі лінії "Гончаренко центрів".

Фото: armyinform