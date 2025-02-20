Футболки з архітектурою Києва XIX століття випустили в рамках благодійного лімітованого дропу

Бренд Support by Poustovit і бар LoggerHead створили благодійний лімітований дроп — футболку, присвячену архітектурі Києва XIX століття.

Її дизайн натхненний цегляними фасадами, що стали символом міста, а світлини зроблені фотографом Олемксієм Брагарнюком. Футболки унісекс, представлені у чорному кольору у розмірах XS/S, M/L, XL/XXL та коштують 1900 гривень.

Усі кошти від продажу підуть на закупівлю тепловізійних дронів Mavic 3T для 1-го батальйону 3-ї ОШБР, 4-ї роти.

Фото: loggerhead.bar