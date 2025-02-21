У Буковелі відкрили аквапарк Mavka за мотивами мультфільму: як він виглядає

На гірськолижному курорті Буковель відкрився аквапарк Mavka, створений за мотивами анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня”.

Це перший в Україні тематичний водний комплекс, побудований за офіційною ліцензією бренду “Мавка”.

Аквапарк розташований біля озера Молодості та займає площу 18 тисяч квадратних метрів. Він містить 7 панорамних басейнів із неймовірними краєвидами, 6 водних гірок, лісовий спа-центр, дитячу зону з відкритим теплим басейном, який працює цілий рік.

Також в аквапарку відкрили тематичну крамницю Mavka Store з брендованими ліцензійними товарами.

Територія спроєктована з урахуванням принципів інклюзивності: є спеціальні ліфти та пандуси для гостей з інвалідністю, обладнані санвузли та душові. Також персонал пройшов навчання з надання допомоги відвідувачам із різними потребами доступності.

Комплекс збудувала компанія ТОВ “Буковель”, пише АIN.ua. Вона належить Захару та Оксані Палицям – синові та екс-дружині народного депутата і бізнес-партнера Ігоря Палиці. Право на використання бренду “Мавка” для відпочинкового комплексу компанія отримала у січні 2024 року, хоча спочатку відкриття планувалося ще на літо 2024-го.

Фото: Bukovel; Nerd