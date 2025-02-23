Виготовлений в Україні робот з шістьма двигунами пройшов випробування та скоро поїде на фронт

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Валерія Гуржий
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Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України логістичний наземний роботизований комплекс "Тесля", який виготовлений на українському підприємстві.

Про це повідомили у Міноборони.

Він призначений для перевезення різних вантажів на передовій. Кожне колесо робота має окремий двигун. А сам робот здатний продовжувати рух навіть після того, як частину двигунів або коліс зазнають уражень. Шестиколісне шасі дозволяє зменшити тиск на поверхню ґрунту, чим зменшує ризик ураження протипіхотними мінами.

Колісний гексодрон "Тесля" може долати пагорби та траншеї, здійснювати так званий "танковий" розворот на місці. Його колеса можуть бути обладнані безповітряними шинами, які виконують завдання навіть після пошкодження.

Окрім того "Тесля" поміщається у кузов військового пікапа чи мікроавтобуса і може перевозити до двох центнерів вантажу. Також він обладнаний швидкозмінним акумулятором, який можна дуже швидко замінити у польових умовах.

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Опубліковано: 23 лютого 2025
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