Дивіться, як у Харкові реставрують будівлю культурного центру DRUK, яка є пам'яткою архітектури

Торік у Харкові запрацював новий культурний центр DRUK, який відкрився на базі пам’ятки архітектури — колишньої типографії. Уже цьогоріч у будівлі завершили реставрацію напівпідвального приміщення та ще ремонтують приміщення, у якому ставитиме вистави харківський незалежний театр "Очерет".

Про це пише Ґвара Медіа.

У січні 2025 року артпростір презентував містянам новий проєкт "Мистецьке укриття", яке реалізували в напівпідвальному приміщенні будівлі. Тут розташовуються дві конференцзали, три майстерні та загальний хол, який використовується як коворкінг або місце для проведення заходів. Наразі їх можна орендувати.

До проєкту був залучений Віктор Дворніков, харківський архітектор-реставратор, а також голова громадської організації "Платформа урбаністичного розвитку" та заступник голови робочої групи збережень культурної спадщини Харківської міської ради.

За словами Віктора, тут більшою мірою збережені автентичні елементи, завдяки яким формується унікальність цього простору. Команда намагалася якомога більше зберегти унікальних чистин та одночасно внести щось нове для розвитку мистецьких проєктів. Тепер підвальне приміщення отримало статус офіційного укриття.

Із суттєвих змін — зроблений новий вхід, який відповідає сучасним вимогам. Раніше вхід був з іншої сторони, але щоб забезпечити укриття необхідно було зробити два відокремлених входи. Також тут на стінах можна побачити вкраплення радянської цегли та цегли 19 століття. Також у приміщенні є двері яскраво блакитно-зеленого кольору. Одні з них — автентичні — кінця 19 століття, а інші — радянські. Їх реставрували

У центральній залі є ліфт. Скоріш за все він був зроблений пізніше, бо шахта виготовлена з більш пізньої цегли — радянської. Сама ліфтова шахта була зведена для пересування обладнання, яке тут було для виробництва. Її зберегли, бо шахта є класним акцентом. Тут також можна побачити рейки від залізниці. Тобто десь щось розібрали й сюди принесли. У цілому намагалися зберегти всі металеві конструкції й зробити їх акцентами.

Ще однією особливістю приміщення є арки. Сама побудова їх виконана без застосування металевих конструкцій. Тобто вага розподілялася за рахунок розташування цегли напівколом. Отвори на вікнах уже інакші, що означає, що їх робили вже в радянські часи.

Проте в побудові вікон є інша специфічність. Тут зведені стіни для вікон так, як у старовинних палацах чи замках. Коли внутрішні грані відкосів робляться під кутом, щоби промені сковзали по них та освітлювали приміщення. Це характерна риса для всіх історичних будівель. Також цікавим є багаторазова перебудова — адже, усі ці нашарування дозволяють досліджувати цей об’єкт та розуміти логіку, за якою тут відбувалися події.

У результаті проробленої роботи, команді вдалося розширити простір, зберегти унікальні елементи, наприклад, автентичну підлогу та стелю. Першу стадію планують завершити в лютому та відіграти тут нову виставу. За задумом, простір може вміщувати від 100 до 150 людей, однак поки, за безпековими нормами, запрошуватимуть не більше 50.

Фото: Ґвара Медіа