Забудовник не добудував паркінги у ЖК на Троєщині, аби на них міг заробляти підрядник

Комунальна компанія "Житлоінвестбуд-УКБ" не ввела в експлуатацію паркінги у своїх двох ЖК на Троєщині, аби підрядник міг на них заробляти.

Про це пише "КиївВлада".

Відомо, що з 2002 до 2018 роки компанія побудувала ЖК з паркінгами на проспекті Червоної Калини, 70 та на вулиці Милославській, 8, проте паркінги до цих будинків на 100 та 300 місць не добудували.

Після чого, з міського бюджету Києва виділили 13 мільйонів гривень для того, щоб ці паркінги добудувати та ввести в експлуатацію. Цим мала займатися компанія "Європаркінг". Згодом дана компанія набула право власності на паркінги та мала виплатити забудовнику компенсацію. Але забудовник їх не отримав і не заявив про жодні претензії.

При цьому "Європаркінг" здає паркомісця мешканцям прилеглих будинків за ціною 50 гривень за добу або 1500 гривень на місяць. Тобто фірма могла з цих коштів розрахуватися з "Житлоінвестбуд-УКБ". За даними слідства, комунальний забудовник свідомо не був зацікавлений у закінченні будівництва.

Одним із ключових фігурантів правоохоронці називають особу, ім’я та прізвище якої у судових ухвалах по даному провадженню не уточнюються через презумпцію невинуватості та яка є цивільним чоловіком офіційної власниці ТОВ “Європаркінг”. Мовляв, саме він контролює цю компанію – отримує прибуток з її діяльності, виплачує заробітну плату працівникам “Європаркінгу”, призначає та звільняє його директорів, комунікує з органами державної влади тощо.

Зокрема, слідчі зазначають, що цей громадянин через наявні корумповані зв'язки, зокрема, із вищезгаданим директором КП "Житлоінвестбуд-УКБ" і неназваним заступником голови КМДА, пролобіював можливість використання вказаних багаторівневих підземних паркінгів.

Більше того – ці два посадовці, за версією правоохоронців, отримують від “справжнього власника” ТОВ “Європаркінг” частину прибутку від оренди вказаних паркінгів. Це, мовляв, робиться для того, аби останні не вчиняли жодних дій останніми, спрямованих на завершення будівництва підземних паркінгів та здачу їх в експлуатаціюі.

У випадку з заступником столичного градоначальника, можна припустити, що йдеться про Вячеслава Непопа (він керував “Житлоінвестбудом-УКБ” з 2002 по 2018 рік, після чого "пішов на підвищення", ставши заступником голови КМДА), який, за свідченням численних джерел, зберігає вплив на це КП.

З цього приводу поліція відкрила справу влітку 2023 року за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна).