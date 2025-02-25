Гамлет Зіньківський створив стритарт на будівлі МЗС у Брюсселі до річниці повномасштабної війни

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Валерія Гуржий
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Харківський художник Гамлет Зіньківський у Брюсселі на будівлі Міністерства закордонних справ до третьої річниці повномасштабної війни створив стритарт під назвою How many times.

Стритарт складається з двох полотен, на яких митець написав 16 речень, які починаються з запитання "скільки разів…". Також на вікнах будівлі він розмістив початок фраз How many times…, а зверху додав дату повномасштабного вторгнення росії в Україну — 24 лютого 2022 року.

У своїм роботі митець запитує:

  • скільки разів я вірив, що війна не прийде?
  • скільки разів думав, що арт комусь допоможе?
  • скільки разів міняв картини на дрони та тепловізори?
  • скільки разів прокидався та засинав під звуки вибухів у рідному Харкові?
  • скільки разів міркував про мільйони переламаних життів після 24.02.22?
  • скільки разів розумів, що робити "неможливе" — це наша доля?
  • скільки разів знов шукати відповіді на питання, які ніхто не озвучить?

Фото: Гамлет Зіньківський

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Опубліковано: 25 лютого 2025
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