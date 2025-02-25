Гамлет Зіньківський створив стритарт на будівлі МЗС у Брюсселі до річниці повномасштабної війни
Харківський художник Гамлет Зіньківський у Брюсселі на будівлі Міністерства закордонних справ до третьої річниці повномасштабної війни створив стритарт під назвою How many times.
Стритарт складається з двох полотен, на яких митець написав 16 речень, які починаються з запитання "скільки разів…". Також на вікнах будівлі він розмістив початок фраз How many times…, а зверху додав дату повномасштабного вторгнення росії в Україну — 24 лютого 2022 року.
У своїм роботі митець запитує:
- скільки разів я вірив, що війна не прийде?
- скільки разів думав, що арт комусь допоможе?
- скільки разів міняв картини на дрони та тепловізори?
- скільки разів прокидався та засинав під звуки вибухів у рідному Харкові?
- скільки разів міркував про мільйони переламаних життів після 24.02.22?
- скільки разів розумів, що робити "неможливе" — це наша доля?
- скільки разів знов шукати відповіді на питання, які ніхто не озвучить?
Фото: Гамлет Зіньківський
Опубліковано: 25 лютого 2025
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