Гамлет Зіньківський створив стритарт на будівлі МЗС у Брюсселі до річниці повномасштабної війни

Харківський художник Гамлет Зіньківський у Брюсселі на будівлі Міністерства закордонних справ до третьої річниці повномасштабної війни створив стритарт під назвою How many times.

Стритарт складається з двох полотен, на яких митець написав 16 речень, які починаються з запитання "скільки разів…". Також на вікнах будівлі він розмістив початок фраз How many times…, а зверху додав дату повномасштабного вторгнення росії в Україну — 24 лютого 2022 року.

У своїм роботі митець запитує:

скільки разів я вірив, що війна не прийде?

скільки разів думав, що арт комусь допоможе?

скільки разів міняв картини на дрони та тепловізори?

скільки разів прокидався та засинав під звуки вибухів у рідному Харкові?

скільки разів міркував про мільйони переламаних життів після 24.02.22?

скільки разів розумів, що робити "неможливе" — це наша доля?

скільки разів знов шукати відповіді на питання, які ніхто не озвучить?

Фото: Гамлет Зіньківський