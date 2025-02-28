"Львівські круасани", !FEST і McDonald’s відкрили найбільше закладів у 2024 році – дослідження Forbes

Forbes Ukraine оприлюднив власний рейтинг найбільших мереж за кількістю закладів у 2024 році.

Лідером списку залишається Lviv Croissants – мережа, яка розширюється не лише в Україні, а й за кордоном. За рік вона відкрила 26 нових закладів, довівши їх загальну кількість до 179. З 2022 року компанія активно розвиває франчайзинг у Польщі, а в 2024-му вийшла на ринки Словаччини, США та Франції.

На другій позиції – львівська група !FEST. Мережа відкрила 45 нових закладів, розширивши свою присутність до 150 локацій. Значна частина з них працює за франшизою. За 2024-й група розширила мережу у Польщі до 15 точок, зокрема відкрила “Реберню” в Лодзі. А також запустила девʼять закладів “П’яна вишня” в інших країнах Східної Європи та Португалії.

Третє місце посідає McDonald’s, що продовжує відкривати нові заклади попри війну. У 2024 році мережа запустила дев’ять нових ресторанів, довівши їхню кількість до 109.

Lviv Croissants – 179 закладів (+26 за рік). !FEST – 150 закладів (+45). McDonald’s – 109 закладів (+9). Domino’s Pizza – 65 закладів (без змін). KFC – 64 заклади (+8). Gastrofamily – 62 заклади (-4). Kumpel’ Group та Fast Food Systems – 50 закладів. Об’єднує такі бренди, як “Ресторація Бачевських” та “Піца Челентано”. Пузата Хата – 41 заклад. Чорноморка – 32 заклади. Tarantino Family – 24 заклади.

Фото: Lviv Croissants