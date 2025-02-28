"Львівські круасани", !FEST і McDonald’s відкрили найбільше закладів у 2024 році – дослідження Forbes

13
Ірина Маймур
share share

Forbes Ukraine оприлюднив власний рейтинг найбільших мереж за кількістю закладів у 2024 році.

Лідером списку залишається Lviv Croissants – мережа, яка розширюється не лише в Україні, а й за кордоном. За рік вона відкрила 26 нових закладів, довівши їх загальну кількість до 179. З 2022 року компанія активно розвиває франчайзинг у Польщі, а в 2024-му вийшла на ринки Словаччини, США та Франції.

На другій позиції – львівська група !FEST. Мережа відкрила 45 нових закладів, розширивши свою присутність до 150 локацій. Значна частина з них працює за франшизою. За 2024-й група розширила мережу у Польщі до 15 точок, зокрема відкрила “Реберню” в Лодзі. А також запустила девʼять закладів “П’яна вишня” в інших країнах Східної Європи та Португалії.

Третє місце посідає McDonald’s, що продовжує відкривати нові заклади попри війну. У 2024 році мережа запустила дев’ять нових ресторанів, довівши їхню кількість до 109.

  1. Lviv Croissants – 179 закладів (+26 за рік).
  2. !FEST – 150 закладів (+45).
  3. McDonald’s – 109 закладів (+9).
  4. Domino’s Pizza – 65 закладів (без змін).
  5. KFC – 64 заклади (+8).
  6. Gastrofamily – 62 заклади (-4).
  7. Kumpel’ Group та Fast Food Systems – 50 закладів. Об’єднує такі бренди, як “Ресторація Бачевських” та “Піца Челентано”.
  8. Пузата Хата – 41 заклад.
  9. Чорноморка – 32 заклади.
  10. Tarantino Family – 24 заклади.

Фото: Lviv Croissants

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 лютого 2025
share share
Недалеко від Будинку художника забрали частину тротуару заради облаштування двох паркомісць Недалеко від Будинку художника забрали частину тротуару заради облаштування двох паркомісць Яким може стати центральний парк-пам’ятка у Стрию після реконструкції: візуалізації Яким може стати центральний парк-пам’ятка у Стрию після реконструкції: візуалізації Дивіться, як у Львові відреставрували історичні двері модерністичного будинку Дивіться, як у Львові відреставрували історичні двері модерністичного будинку На Жуковому острові хочуть звести гаражі для яхт: Департамент культспадщини погодив будівництво На Жуковому острові хочуть звести гаражі для яхт: Департамент культспадщини погодив будівництво
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.