"Львівські круасани", !FEST і McDonald’s відкрили найбільше закладів у 2024 році – дослідження Forbes
Forbes Ukraine оприлюднив власний рейтинг найбільших мереж за кількістю закладів у 2024 році.
Лідером списку залишається Lviv Croissants – мережа, яка розширюється не лише в Україні, а й за кордоном. За рік вона відкрила 26 нових закладів, довівши їх загальну кількість до 179. З 2022 року компанія активно розвиває франчайзинг у Польщі, а в 2024-му вийшла на ринки Словаччини, США та Франції.
На другій позиції – львівська група !FEST. Мережа відкрила 45 нових закладів, розширивши свою присутність до 150 локацій. Значна частина з них працює за франшизою. За 2024-й група розширила мережу у Польщі до 15 точок, зокрема відкрила “Реберню” в Лодзі. А також запустила девʼять закладів “П’яна вишня” в інших країнах Східної Європи та Португалії.
Третє місце посідає McDonald’s, що продовжує відкривати нові заклади попри війну. У 2024 році мережа запустила дев’ять нових ресторанів, довівши їхню кількість до 109.
- Lviv Croissants – 179 закладів (+26 за рік).
- !FEST – 150 закладів (+45).
- McDonald’s – 109 закладів (+9).
- Domino’s Pizza – 65 закладів (без змін).
- KFC – 64 заклади (+8).
- Gastrofamily – 62 заклади (-4).
- Kumpel’ Group та Fast Food Systems – 50 закладів. Об’єднує такі бренди, як “Ресторація Бачевських” та “Піца Челентано”.
- Пузата Хата – 41 заклад.
- Чорноморка – 32 заклади.
- Tarantino Family – 24 заклади.
Фото: Lviv Croissants