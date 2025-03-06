На місці стихійного книжкового ринку у Львові облаштують спеціалізований ярмарок: подробиці

У Львові на площі Музейній біля пам'ятника Федоровичу на місці стихійного книжкового ринку облаштують спеціалізований букіністичний ярмарок.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Тут заборонили продавати товари російською чи російських авторів та радянську символіку, а також передбачили контроль. Йдеться про встановлення камер відеоспостереження та інформування про номери телефонів, за якими можна повідомляти про порушення вимог.

Також Галицька райадміністрація спільно з Муніципальною вартою проводитиме обстеження ярмарку. У перший період їх робитимуть частіше, щоб всі чітко зрозуміли правила продажу і їх дотримувались.

Відтак на ярмарку дозволили продавати лише друковану продукцію та платівки. А також тут зможуть проводити культурно-просвітницькі заходи – виставки, лекції, читання для підтримки української культури та літератури.

За словами представниці ГО "Декомунізація Львівщини" Анни Герич, вже були багаторазові звернення військових і ветеранів, яких дратує і тригерить тема значків, російськомовної літератури і платівок, які є біля пам’ятника Федоровичу.

"На жаль, було кілька і публічних конфліктів з нашими військовими. Дуже б не хотілося, щоб це повторювалося. Я впевнена, що ми зможемо врегулювати це, не знищивши букіністичного ринку. Ми намагались не зарегульовувати нічого, щоб воно далі працювало і справді була така історична гарна локація в центрі міста, проте вже без російськомовної літератури і всього, що забороняють чинні закони", – додала вона.

Окрім цього департаменту архітектури та просторового розвитку міста доручили розробити проєкт громадського простору та торгівельних рядів на цьому місці. Букіністичний ярмарок стане не лише місцем для купівлі книг, а й осередком просвітництва, спілкування та популяризації української літератури.

Фото: Львівська міська рада