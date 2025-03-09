Ще один заклад кафе-пекарні "Франик" відкрився на Подолі

На Подолі відкрився ще один заклад мережі "Франик".

Тут протягом для доступні до замовлення сніданки. Також у меню є великий вибір обідів, вечерь, випічки та десертів. Заклад також пропонує різноманітні напої – лимонади, каву, чай, матчу, а також велику алкогольну карту, де є вино, коктейлі, пиво та інше.

Окрім Києва, заклад "Франик" також є у Харкові, Дніпрі та Полтаві.

Ціни: паста з томатами та оливками – 242 грн, гарбузовий суп з опеньками – 212 грн, круасан три молока – 174 грн, сінабон з печеним бананом – 168 грн, профітроль фісташковий – 108 грн, сніданок з індичкою та страчетелою – 364 грн, зелений омлет з лососем та авокадо – 372 грн, хумус з креветками – 394 грн, паста сирна – 306 грн, капучино – 86 грн, матча-флет – 88 грн, чайник чаю – 98 грн, вино – від 154 грн, алкогольні коктейлі – від 250 грн.

Графік роботи: нд-чт 08:00-21:00, пт-сб 08:00-22:00

Де: вул. Спаській 1/2, біля метро "Контрактова пошта"

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Фото: The Kyiv Lover