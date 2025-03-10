Перші електричні підйомники встановили у підземному переході Львова

У Львові вперше у підземному переході встановили електричні підйомники. Два такі підйомники облаштували на площі Митній, а їх роботу випробували представники громади, які користуються кріслом колісним.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Як розповів голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський, площа Митна – це фактично центр міста, де завжди дуже людно. Та, на жаль, не всі можуть скористатися сходами у підземному переході, зокрема наші військові, які лікуються у госпіталі, що неподалік. А це єдиний варіант, щоб швидко перейти з площі Митної до центральної частини. Тому облаштувати тут підйомник було вкрай необхідно.

Додатково у підземному переході встановили відеокамери. Тестували роботу підйомника представники ГО "Група активної реабілітації". Попри незначні нюанси в роботі, які виправлять у найближчі дні, хлопці дуже задоволені, що таку річ встановили у переході.

Підйомник у підземному переході на площі Митній є пілотним проєктом, проте, зараз також розглядають можливість облаштувати такі підйомники в інших підземних переходах.

Вартість двох електричних підйомників, встановлених на площі Митній, складає 1,5 млн грн. Облаштувала його підрядна організація ТОВ "Унікар-Авто".

Фото: Львівська міська рада