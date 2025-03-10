"Укрпошта" випустить марки зі сталлю з "Азовсталі"

14 березня "Укрпошта" презентує поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь" на знак вшанування пам’яті тих, хто боронив місто від окупантів та тих десятків тисяч маріупольців, які стали жертвами найжорстокіших злочинів росіян.

Поштові марки випуску вкриті частинками сталі, виготовленої на металургійному комбінаті "Азовсталь", який з початку широкомасштабної війни став справжнім форпостом міста.

Будівля Драмтеатру стала головним зображенням нового поштового випуску Укрпошти "Місто Героїв. Маріуполь". Особливістю цього випуску є унікальне покриття марок частинками сталі, виготовленої на комбінаті "Азовсталь". На українських поштових марках вперше, була застосована технологія термографії, що стало можливим завдяки співпраці "Укрпошти" з поліграфічною компанією Cartor Security Printers.

Тираж поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" становить 400 000 примірників, номінал – М (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштової картки). Окрім того, "Укрпошта" випустить 25 000 примірників конверта "Перший день", 25 000 художніх карток.

Одночасно з виходом поштової марки "Місто Героїв. Маріуполь" "Укрпошта" презентує поштовий блок з однойменною назвою, який складається з двох марок з номіналом W. Тираж блоку лімітований та складає всього 6000 примірників із сертифікатом автентичності, з яких 3250 примірників в сувенірному буклеті. Блок призначений для забезпечення власників філателістичних абонементів пакета "Ексклюзив" та пакета "Ексклюзив+".

Офіційне введення в обіг марки "Міста Героїв. Маріуполь" відбудеться 14 березня. А вже з 10 березня поштовий випуск, конверт та художня картка до випуску будуть доступні у Поштовому маркеті для оформлення передзамовлення.

Фото: "Укрпошта"