Культурний простір Ukrainka Gallery відкрився біля Поштової пошти
Очільниці благодійної організації "Марш Жінок" Олена Шевченко та Анастасія Герасименко відкрили культурний простір Ukrainka Gallery біля станції метро "Поштова площа".
Тут планують проводити лекції, семінари та воркшопи. Основною метою простору є надання простору для висловлювання жінкам та жінкам-професіоналкам своєї справи. Ще тут будуть проводити виставки, кінопокази, театральні постановки та інші заходи.
У просторі 7 березня відкрилася перша персональна виставка "Практики памʼяті" Зої Лактіонової, що була сформована і вперше показна в AncaPoterasu галереї в 2024 році (Бухарест, Румунія).
Галерея розташована на вулиці Ігорівська, ⅛, а працює з вівторка по суботи з 15:00 до 20:00.
Фото: Ukrainka Gallery
Опубліковано: 10 березня 2025