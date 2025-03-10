Культурний простір Ukrainka Gallery відкрився біля Поштової пошти

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Валерія Гуржий
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Очільниці благодійної організації "Марш Жінок" Олена Шевченко та Анастасія Герасименко відкрили культурний простір Ukrainka Gallery біля станції метро "Поштова площа".

Тут планують проводити лекції, семінари та воркшопи. Основною метою простору є надання простору для висловлювання жінкам та жінкам-професіоналкам своєї справи. Ще тут будуть проводити виставки, кінопокази, театральні постановки та інші заходи.

У просторі 7 березня відкрилася перша персональна виставка "Практики памʼяті" Зої Лактіонової, що була сформована і вперше показна в AncaPoterasu галереї в 2024 році (Бухарест, Румунія).

Галерея розташована на вулиці Ігорівська, ⅛, а працює з вівторка по суботи з 15:00 до 20:00.

Фото: Ukrainka Gallery

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Опубліковано: 10 березня 2025
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