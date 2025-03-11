Застосунок ArtWizard із мистецькими подіями запрацював в Україні

Застосунок ArtWizard із мистецькими подіями у Києві, Харкові та Львові запрацював в Україні.

У переліку найближчих подій є вечірки, лекції, квартирники, концерти, виставки та багато інших варіантів мистецьких подій. У застосунку є можливість фільтрувати події за категоріями та датами, налаштовувати нагадування про події, переглядати повний розклад подій, а ще додавати локації та митців у вибране.

У команді розповідають, що місія проєкту ґрунтується на підтримці локальних митців, легкості доступу до мистецтва та наданні зручних та естетичих рішень для користувачів.

Застосунок доступний до завантаження як для Android, та і для iOS.