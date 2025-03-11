Застосунок ArtWizard із мистецькими подіями запрацював в Україні

72
Валерія Гуржий
share share

Застосунок ArtWizard із мистецькими подіями у Києві, Харкові та Львові запрацював в Україні.

У переліку найближчих подій є вечірки, лекції, квартирники, концерти, виставки та багато інших варіантів мистецьких подій. У застосунку є можливість фільтрувати події за категоріями та датами, налаштовувати нагадування про події, переглядати повний розклад подій, а ще додавати локації та митців у вибране.

У команді розповідають, що місія проєкту ґрунтується на підтримці локальних митців, легкості доступу до мистецтва та наданні зручних та естетичих рішень для користувачів.

Застосунок доступний до завантаження як для Android, та і для iOS.

А ви відвідуєте мистецькі події?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 березня 2025
share share
Проєкт Успенської площі у Дніпрі отримав престижну нагороду Urban Design & Architecture Design Awards 2025 Проєкт Успенської площі у Дніпрі отримав престижну нагороду Urban Design & Architecture Design Awards 2025 На станції метро "Площа Українських Героїв" демонтують рекламу та переосмислять простір На станції метро "Площа Українських Героїв" демонтують рекламу та переосмислять простір У Києві встановили поштомат-гігант на 188 комірок У Києві встановили поштомат-гігант на 188 комірок 10 виставок березня у Києві 10 виставок березня у Києві
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.