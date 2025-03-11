Проєкт Успенської площі у Дніпрі отримав престижну нагороду Urban Design & Architecture Design Awards 2025

Проєкт Успенської площі у Дніпрі отримав найпрестижнішу міжнародну нагороду Urban Design & Architecture Design Awards 2025, що організовує провідний представник архітектурної преси в світі – Architecture Press Release.

Про це повідомив засновник світлотехнічної компанії Expolight Микола Каблука.

За його словами український публічний простір отримав нагороду не зважаючи на супернапружну конкуренцію серед проєктів з Америки, Китаю та Мексики. Крім цього цей проєкт вийшов у фінал ArchDaily 2025 Building of the Year Awards, обійшовши 310 інших проєктів і став одним з 5 фіналістів.

Над проєктом реконструкції площі працювала команда архітекторів понад два рокипід керівництвом головного архітектора міста Дмитра Волика та Ксенії Донецької. А світлові рішення для площі створили компанія Expolight.

Для цього регульовані світильники з різними оптиками, які встановлені на високих опорах, формують натуральні тіні від ретельно відібраних гілок і листя, які підкреслили додатковими графічними тінями за допомогою спеціальних трафаретів. А приховане підсвічування під лавками створює м'яке світло нижче рівня очей, додаючи простору затишку. Усі світильники на площі — кастомні, розроблені з нуля в лабораторії Expolight Instruments спеціально для цього проєкту.

Структура площі нагадує переплетення ниток, і цю ідею розкрили за допомогою світла: медійна бруківка проявляє "нитки руху людей", відображаючи динаміку міста. А ще ці світлові лінії зробили інтерактивними. Коли людина заходить на площу, датчики руху активують світло, яке ніби супроводжує її, реагуючи на кожен крок. Це символізує взаємодію людини з містом, її вплив на простір. А на дитячому майданчику оживають сузір’я, завдяки гобо-проєкціям.

Фото: Микола Каблука