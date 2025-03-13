McDonald’s повертає сніданки в Україні: де їх вже можна замовити

McDonald’s розпочав поетапний запуск сніданків в Україні. З 13 березня їх вже можна скуштувати у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі.

Сніданки можна буде замовляти з початку роботи ресторану і до 10:30 в закладі та до 10:15 через McDelivery.

Сніданки протягом місяця повернуться в усіх закладах, окрім ресторанів у східних областях, — Полтаві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Кропивницькому та Олександрії. На заваді стоять перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Також сніданки не будуть доступні в ресторанах, що розташовані на фудкортах, через особливості їхнього графіку роботи, що ускладнює своєчасну підготовку до запуску сніданків.

McDonald’s на Бориспільській у Києві

Також вперше за аналогією з “МакМеню” мережа пропонуватиме “Ранкові МакМеню”. У сніданковому меню для клієнтів на вибір доступні класичний “МакМафін” із різними наповненнями, роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом та тост із сиром. З’явилися також ранкові новинки — “Подвійний Чікен Фреш МакМафін” і тости з сиром і беконом.

Протягом декількох тижнів після появи ранкового меню в місті, доставку сніданків здійснюватиме Bolt Food безкоштовно, але згодом вона стане доступною через обидві служби, які надають послугу McDelivery в Україні.