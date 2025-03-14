"Укрзалізниця" запустила додатковий двоповерховий поїзд зі Львова до Києва
"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778 Львів – Київ.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.
Розклад:
- 23 березня – відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04
- 30 березня – відправлення зі Львова о 14:10, прибуття до Києва о 21:04
Квитки вже у продажі. Їх можна купити на сайті, у застосунку чи в касах вокзалів.
Опубліковано: 14 березня 2025