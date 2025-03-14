"Укрзалізниця" запустила додатковий двоповерховий поїзд зі Львова до Києва

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Валерія Гуржий
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"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778 Львів – Київ.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.

Розклад:

  • 23 березня – відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04
  • 30 березня – відправлення зі Львова о 14:10, прибуття до Києва о 21:04

Квитки вже у продажі. Їх можна купити на сайті, у застосунку чи в касах вокзалів.

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Опубліковано: 14 березня 2025
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