"Укрзалізниця" запустила додатковий двоповерховий поїзд зі Львова до Києва

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778 Львів – Київ.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda.

Розклад:

23 березня – відправлення зі Львова о 13:47, прибуття до Києва о 21:04

30 березня – відправлення зі Львова о 14:10, прибуття до Києва о 21:04

Квитки вже у продажі. Їх можна купити на сайті, у застосунку чи в касах вокзалів.