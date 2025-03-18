Школу початку ХХ століття в стилі українського модерну знищили росіяни на Сумщині

391
Валерія Гуржий
share share

Прямим влучанням росіяни знищили школу початку ХХ століття в стилі українського модерну у селі Біловоди на Сумщині.

Про це повідомили у ГО "Україна Інкогніта".

Школа була об'єктом культурної спадщини, а наразі від неї залишилися лише стіни.

В організації додали, що український модерн – це маркер українського мистецтва, який росіяни знищували усе минуле століття й продовжують нищити нині.

Фото: Масим Назаренко

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 березня 2025
share share
Що робити, якщо ваші речі впали на колію: у київському метро розказали, як діяти у таких ситуаціях Що робити, якщо ваші речі впали на колію: у київському метро розказали, як діяти у таких ситуаціях У Печерському районі здали дев’ять місць для МАФів: як пройшли перші онлайн-торги У Печерському районі здали дев’ять місць для МАФів: як пройшли перші онлайн-торги У Києві більше не зупинятимуть наземний транспорт під час тривог: метро поки працюватиме без змін У Києві більше не зупинятимуть наземний транспорт під час тривог: метро поки працюватиме без змін Перший в Україні інтерактивний музей математики відкрили на ВДНГ: фото Перший в Україні інтерактивний музей математики відкрили на ВДНГ: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.