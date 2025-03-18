Школу початку ХХ століття в стилі українського модерну знищили росіяни на Сумщині
Прямим влучанням росіяни знищили школу початку ХХ століття в стилі українського модерну у селі Біловоди на Сумщині.
Про це повідомили у ГО "Україна Інкогніта".
Школа була об'єктом культурної спадщини, а наразі від неї залишилися лише стіни.
В організації додали, що український модерн – це маркер українського мистецтва, який росіяни знищували усе минуле століття й продовжують нищити нині.
Фото: Масим Назаренко
Опубліковано: 18 березня 2025
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