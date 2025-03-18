Перший в Україні інтерактивний музей математики відкрили на ВДНГ: фото

У павільйоні №3 на ВДНГ відкрився перший в Україні інтерактивний музей математики “Кубоїд”.

Це четвертий подібний музей у Європі та п’ятий у світі, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

Ідея створення математичного музею з’явилася ще у 2021 році на виконання Указу Президента України “Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні”. Проте через повномасштабне російське вторгнення проєкт був реалізований лише зараз.

У “Кубоїді” представлено 120 експонатів, 6 тематичних зон та 4 навчальні простори для школярів і педагогів. Відвідувачі зможуть досліджувати математичні феномени, вивчати геометрію, логіку та алгоритми через практичні завдання та експерименти.

Музей стане корисним не лише для дітей, а й для педагогів. Для учнів тут розробили онлайн-програми для закріплення знань та тренування просторового мислення. Вчителі зможуть відвідати курси, тренінги з інтерактивного навчання, а також платформу для обміну досвідом і підвищення кваліфікації.

Наразі “Кубоїд” працює у тестовому режимі. Першими доступ до нього отримають школи, учні яких цьогоріч здобули перемоги на Всеукраїнській олімпіаді з математики.

З 1 травня “Кубоїд” стане доступним для всіх відвідувачів. Квитки можна буде придбати на сайті музею та в його соцмережах з 18 березня. Разовий квиток вартує 400 гривень, шкільний квиток (для організованих груп від 10 людей) – 320 гривень.

Проєкт реалізовано Національним центром “Мала академія наук України” та Міністерством освіти і науки України за підтримки UNICEF Ukraine та Theirworld.

Фото: Офіс президента; Олена Зеленська; Мала академія наук України