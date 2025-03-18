Що робити, якщо ваші речі впали на колію: у київському метро розказали, як діяти у таких ситуаціях

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Валерія Гуржий
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Якщо ваші речі впали на колію київського метро не варто намагатися дістати їх самостійно, а треба одразу звернутися до чергового персоналу станції.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Якщо предмет перебуває в доступному місці, а інтервали руху поїздів дають змогу працівнику станції дістати річ за допомогою шальт-штанги, – вам її повернуть одразу.

Але, якщо загублені речі дуже дрібні, такі як картки чи навушники, або потрапили під контактну рейку, то їх дістануть вже після закінчення руху поїздів, тобто вночі. Наступного дня працівники станції зв’яжуться з вами і повернуть речі.

У випадках, коли ви поспішаєте або ж не бачите працівника на платформі, то можна подзвонити або написати у довідковий центр (працює цілодобово, а також є Viber): (044) 238-45-26, 050-448-91-71. При цьому необхідно зазначити назву станції, напрямок руху поїзда, дату та орієнтовний час.

Фото: КП "Київський метрополітен"

А ви колись впускали свої речі на колію метро?
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Опубліковано: 18 березня 2025
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