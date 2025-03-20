Українці створили застосунок svoi. для пошуку друзів у подорожах: як він працює
Троє українських розробників запустили безкоштовний застосунок svoi., який допомагає мандрівникам та експатам знаходити друзів через спільні знайомства.
Про це пише dev.uа.
Офіційний реліз відбувся на Mobile World Congress 2025 у Барселоні, де стартап представляв Україну. Наразі в мережі вже понад 400 користувачів з Європи, США та Азії.
Співзасновниця проєкту Валерія Чоботок відчула складнощі в пошуку нових знайомих під час перебування за кордоном у 2022 році. Концепція svoi. народилася у 2023-му після перегляду документального фільму про стартап Gorillas. Згодом до команди приєдналися Влад Жулкевський (відповідає за розробку) та Ольга Жук (маркетинг і аналітика).
Застосунок функціонує за принципом “друзів друзів”: він аналізує мережу контактів користувача та показує, хто з друзів має знайомих у місті, куди ви подорожуєте. svoi. працює у форматі invite-only, що забезпечує довіру та якісні знайомства.
Користувачі можуть створювати профілі, додавати інформацію про себе, організовувати зустрічі та події, а також переписуватися й обмінюватись голосовими повідомленнями, відео та фото.
У застосунку є спеціальна функція Person of the week, яка щотижня підбирає людину для знайомства, а також стрічка, де можна публікувати дописи та івенти для друзів та друзів друзів, або запитати у них поради.
Запуск svoi. обійшовся засновникам у $100 000 власних інвестицій. Перше MVP розробляли разом із командою IT-компанії octy.dev. У першій половині 2025 року стартап планує залучити ангельські інвестиції та випустити преміумверсію з розширеними функціями: можливістю хостингу, рекомендаціями місць та доступом до закритих подій.
Зараз svoi. активно використовують українці в Європі, США та Азії. Близько 50 людей уже зустрілися завдяки платформі та знайшли нових друзів. Окрім цифрової взаємодії, команда стартапу регулярно проводить офлайн-івенти — бранчі, дегустації, воркшопи та зустрічі без телефонів.
Фото: dev.uа; svoi.; Getty Images