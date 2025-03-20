У "Сільпо" встановили першу безбар'єрну касу самообслуговування: який вигляд вона має

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Валерія Гуржий
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У львівському магазині "Сільпо" встановили першу безбар'єрну касу самооблуговування.

Про це повідомив керівник лабораторії штучного інтелекту та інновацій у Fozzy Group Андрiй Янбухтiн.

Під час її створення намагалися врахувати зріст дітей, потреби людей з інвалідністю у кріслі колісному та особливості людей старшого віку. Також врахували можливість кріплення милиць різної конструкції, тростин, палиць для скандинавської ходьби, а ще додали інфографіку зі зрозумілими позначеннями.

Під час її розробки спиралися на матеріали з інклюзивності – нормативні документи, світовий досвід та міжнародні стандарти. Каса самообслуговування пройшла тестування, тож розробники планують ще вносити зміни у конструкцію та роботу над інтерфейсом.

Фото: Андрiй Янбухтiн

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Опубліковано: 20 березня 2025
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