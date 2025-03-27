Українські леви, які постраждали від війни, тепер живуть у Британії: фото

П’ятеро левів, яких врятували з України під час повномасштабного вторгнення, знайшли нову домівку у Великій Британії.

Про це повідомив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Тварини оселилися у Центрі порятунку левів, який відкрили у графстві Кент.

“Британія прихистила сотні тисяч українців. Але не лише їх. Нещодавно у Кенті відкрили Центр порятунку левів — там живуть тварини, евакуйовані з України”, — зазначив посол.

Новий дім отримали п’ять левів — серед них тварини, які пережили бойові дії, обстріли, перебували без їжі, тепла та нагляду. Їхній порятунок став можливим завдяки зусиллям волонтерів, ветеринарів і фахівців з організації The Big Cat Sanctuary.

За словами Залужного, тварини зараз у безпеці та отримують необхідну допомогу.

Фото: Валерій Залужний