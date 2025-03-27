На Мостицькому масиві висадили сад бузку

У Подільському районі висадили сад бузку та замульчували велику ділянку у зоні відпочинку на вулиці Мостицькій.

Про це пише "Вечірній Київ".

Схил парку прикрасили різними сортами бузку, які мають квітнути вже нинішнього сезону. Цю ділянку бузку можна вважати наймасштабнішою з поміж бузкових насаджень у парках та скверах районів столиці поза ботанічними садами.

Тут на схилах терасами раніше були висаджені різні породи дерев — клени, акації, каштани. Проте окрасою місцевості є самосійні дуби, яким вже понад 90 років.

На початку 2000-х років тут побудовали бюветний комплекс, навколо якого сформувалася відпочинкова зона з лавами, квітниками та декоративними кущами.

Таким чином у Києві в районах вже є найбільша алея троянд на бульварі Лесі Українки, найдовша алея сакур у парку Кіото та найбільша алея гортензій, довжиною у кілометр на Русанівській набережній.

Фото: "Вечірній Київ"